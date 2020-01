Calciomercato Milan: Cash il nome nuovo, cifre e dettagli

Calciomercato Milan: Cash per la difesa

Calciomercato Milan: Cash la novità di mercato. Come riportato da Sky Sport UK il club rossonero avrebbe messo nel mirino un calciatore del Nottingham Forest.

Ai rossoneri piace il terzino destro, Matty Cash. Il club inglese avrebbe chiesto alla società di via Aldo Rossi una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di sterline. Il classe ’97 ha rinnovato il contratto con gli inglesi a settembre 2019.

Ultime Milan: rossoneri presto in Inghilterra

I rossoneri sono pronti a volare in Inghilterra per chiudere diversi affari. Larivoluzione nel club rossonero continua.

Potrebbe passare oltremanica anche Piatek. Sono diversi i club in Premier League a seguire l’attaccante polacco. Sul calciatore ci sono West Ham, Tottenham e Newcastle su tutte. Gli agenti di Piatek hanno sondato il mercato della Premier,ed il costo del cartellino fissato a 35 milioni di euro. Il calciatore non è entrato nemmeno in Milan-Udinese, Rebic e Leao con Ibra ancora una volta preferiti al calciatore. Il numero 9 rossonero vuole ritrovare minutaggio in vista degli Europei 2020 di giugno e non ha intenzione di perdere il posto da titolare guadagnato lo scorso anno. L’entourage di Piatek sta trattando con diversi club inglesi per il suo trasferimento nei prossimi 10 giorni di mercato.