Calciomercato Lecce: colpo Saponara, arriva l’ok dalla Fiorentina

Calciomercato Lecce, Saponara si sblocca: arriva l’ok definitivo dalla Fiorentina

Calciomercato Lecce Saponara | Il fantasista ex Empoli e Sampdoria è arrivato al Genoa dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto la scorsa estate. Poco spazio per Saponara al Genoa di Preziosi che ha cambiato tre allenatori in pochi mesi. Il calciatore lascerà con mezza stagione d’anticipo il Genoa per tornare alla Fiorentina e poi si trasferirà nuovamente in un nuovo club, il Lecce. Fortissimo l’interesse del Lecce, che aveva già l’accordo con il giocatore da diverse settimane. La trattativa però dopo diversi blocchi ora sembra definitivamente sbloccata. C’è, infatti, l’ok definitivo del club viola di Rocco Commisso per liberare il trequartista tanto richiesto da Liverani. Il calciatore è pronto alla sua nuova avventura in Salento in prestito. Giorno decisivo anche per Afriye Acquah, il centrocampista dello Yeni Malatyaspor e della nazionale ghanese è pronto a tornare in Serie A. La trattativa può chiudersi già in giornata, distanza di un milione tra le parti.

Mercato Lecce, arriva un giovane dalla Juventus

Il club pugliese, intanto, guarda anche al futuro. Infatti, inzia la sua nuova avventura Razvan Sava, portiere classe 2002 della Juventus. Il giovane portiere è appena rientrato al club bianconero direttamente dal Pescara. Come riportato da tuttomercatoweb, l’estremo difensore sarà girato in prestito ancora, ma in Serie A al Lecce.