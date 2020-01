Calciomercato Juventus, Dybala chiama Pogba: “Ancora insieme”

Calciomercato Juventus, Pogba si avvicina

Calciomercato Juventus Pogba| Le parole di Paulo Dybala e l’interesse del Manchester United per Bernardeschi sono le chiavi di volta decisive per riportare Pogba in bianconero. La Vecchia Signora ha ormai prenotato il francese. Come riportato dall’edizione oggi in edicola di Tuttosport il centrocampista dello United è a un passo dall’andare via. In Premier League il caos è totale e nulla lascia presagire che il distacco si possa ricomporre tra il calciatore ed il club. L’infortunio alla caviglia continua a far discutere e l’operazione caldeggiata da chiunque in casa Red Devils, che costringe il campione del mondo del 2018 a saltare almeno un mese di partite, non serve a placare tensioni e polemiche.

Mercato Juventus le parole di Dybala

La Juventus , tuttavia, non prepara l’assalto. Per far sì che il ritorno del Polpo si concretizzi a giugno serve una sorta di passo ufficiale da parte del calciatore. Pogba non è mai stato amato dalle leggende del Manchester United. Soprattutto quelle legate da un rapporto strettissimo con Sir Alex Ferguson, che non gli ha mai perdonato il primo tradimento. Nel frattempo i contatti sotterranei tra la Continassa e Old Trafford proseguono. Sul tavolo c’è sempre Emre Can ma occhio anche al nome di Federico Bernardeschi. Alcuni intermediari, infatti, si sono mossi per sondare la situazione dell’esterno bianconero. Decisive in tal senso possono risultare le parole di Paulo Dybala. Intercettato dai microfoni di OTRO, La Joya, ha parlato del possibile ritorno di Pogba: “Abbiamo un ottimo rapporto e ricordo molto bene che quando era qui cercavamo ogni settimana un nuovo modo di esultare per i nostri gol. Per fortuna ne abbiamo segnati tanti e ogni settimana cambiavamo modo di festeggiare. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo.”