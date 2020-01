Calciomercato Inter, Faggiano è in sede per trattare Esposito

Sebastiano Esposito è in cima ai desideri del Parma: dopo l’infortunio di Inglese, Daniele Faggiano, ds del Parma, è stato costretto a tornare sul mercato ed il talento dell’Inter sarebbe l’ideale.

Calciomercato Inter, blitz di Faggiano per Esposito

Una prima punta c’è già: Cornelius sta dando garanzie dal punto di vista dei centimetri e soprattutto dei gol: così i ducali possono fiondarsi su un profilo che farebbe comodo da punto di vista della costruzione del gioco e della fluidità della manovra. Per il giovane napoletano, che ultimamente si è raccontato con una lungaintervista, svelando i suoi sogni più nascosti, chiaramente, sarebbe un’occasione importantissima: affrontare la Serie A da titolare stavolta, seppur al Parma, potrebbe costituire un passaggio fondamentale nella sua carriera.

Perché chiaramente la dirigenza nerazzurra non è assolutamente decisa a privarsi del suo talento classe 2002 a titolo definitivo: come riferito da Sky Sport, sarà al massimo un’operazione in prestito secco, ed anche in quel caso ci sarà da convincere Conte e Marotta. Per Esposito quest’anno 4 presenze in campionato, condite anche da un gol, per un totale di 120 minuti giocati con la maglia del club che l’ha visto crescere dal punto di vista calcistico, essendo arrivato ad Appiano all’età di 10 anni.

Ultime mercato Inter, le altre cessioni

Dopo gli acquisti di Young e Moses, ora serve sfoltire la rosa. Se c’è un profilo certo di partire, questo è quello di Valentino Lazaro: l’esterno ex Hertha è conteso di Newcastle e Lipsia. Capitolo centrocampo: c’è Matias Vecino che è arrivato ai minimi termini con Conte, ma l’infortunio di Marcelo Brozovic potrebbe cambiare le carte in tavola.