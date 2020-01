Calciomercato Inter, Eriksen sempre più vicino

Calciomercato Inter Eriksen | Il mercato invernale della Serie A chiuderà ufficialmente il 31 gennaio, ma l’Inter ha già chiuso diversi colpi importanti. Dopo l’arrivo dal Manchester United dell’esterno Ashley Young e dal Chelsea per Victor Moses, il principale obiettivo per il centrocampo resta il danese, classe 1992, del Tottenham Christian Eriksen. L’affare sembra vicinissimo alla chiusura, dopo che il ds Ausilio è uscito allo scoperto parlando dell’offerta ufficiale presentata al club londinese. Il calciatore va in scadenza di contratto al 30 giugno 2020 e dal 1 febbraio può liberarsi a parametro zero, ma pare che andrà via a gennaio per indossare la maglia dell’Inter.

Mercato Inter, oggi le società parlano per Eriksen

“Eriksen è un giocatore importante, siamo in attesa dopo aver presentato un’offerta ufficiale”. Queste le parole di Ausilio nelle ultime ore, con l’offerta del Club di Steven Zhang che si aggira sui 15 milioni di euro, 13 più 2 di bonus, rispetto ai 20 richiesti dal Tottenham. Martin Schoots, agente del calciatore, ha già l’accordo con l’Inter e sta facendo da mediatore con Daniel Levy, azionista-manager degli Spurs, visti i loro buoni rapporti. Oggi conference-call in programma. Nel week end scorso e in questi giorni sono stati individuati i bonus da aggiungere nella trattativa per accontentare le richieste del Tottenham, ma allo stesso tempo per venire incontro all’Inter per una chiusura immediata.