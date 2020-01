Calciomercato Inter: Eriksen ha incontrato il Tottenham

Ultime Inter | Come riportato da Sky Sport, Moses è arrivato ed ha superato visite mediche e test, non è ancora ufficiale perchè i nerazzurri aspettano la mail ufficiale del Fenerbace.

Eriksen ha incontrato il suo presidente e non il procuratore. Il calciatore ha ribadito che lui vuole andare all’Inter in questa sessione di mercato. Giovedì arriverà a Londra anche l’agente del calciatore per far risparmiare qualcosa all’Inter. Il numero uno del Tottenham non vuole lasciar partire il calciatore per meno di 20 milioni di euro e l’Inter è pronta ad accontentare gli inglesi.