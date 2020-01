Calciomercato Inter, Eriksen a un passo: Presentata l’offerta

Calciomercato Inter, Eriksen a un passo

Calciomercato Inter Eriksen | Quella che si è aperta ieri è la settimana decisiva della sessione del mercato invernale della Serie A che ha preso il via ufficialmente il 2 gennaio e che proseguirà fino a fine mese. Al centro dell’attenzione restano le mosse dell’Inter, che dopo l’arrivo dal Manchester United dell’esterno Ashley Young, attende il principale obiettivo per il centrocampo: il danese, classe 1992, del Tottenham Christian Eriksen. Il calciatore va in scadenza di contratto al 30 giugno 2020 e dal 1 febbraio può liberarsi a parametro zero. Per questo l’Inter, avendo da tempo l’accordo con il ragazzo, ha il coltello dalla parte del manico.

Mercato Inter, offerta ufficiale al Tottenham

E in tal senso sono decisive le dichiarazioni rilasciati ieri sera a Sky Sport dal direttore sportivo dei neroazzurri Piero Ausilio: “Eriksen è un giocatore importante, siamo in attesa dopo aver presentato un’offerta ufficiale. Per Moses principio d’accordo col Chelsea. Stiamo facendo della valutazioni in queste ore”. L’offerta del Club di Steven Zhang si aggira sui 15 milioni di euro, 13 più 2 di bonus. Una cifra oggettivamente bassa per il reale valore del centrocampista ma decisamente alta considerando che fra sei mesi Eriksen può approdare in neroazzurro a parametro zero. Ausilio si è anche soffermato sul mancato scambio Politano-Spinazzola e sul fatto che la trattativa con i giallorossi per l’esterno è ancora in piedi “Petrachi parla di cortocircuito? Probabilmente perché l’ha vissuto spesso a Roma. Sarà lui a spiegare cosa è un cortocircuito. Politano è un patrimonio del club. Se potremo cercheremo di accontentarlo”, ha aggiunto. “Tra colleghi dovrebbe esserci sempre rispetto, educazione e professionalità e io non mi interesso delle dinamiche interne alla Roma. Tutte le situazioni sono gestite in piena armonia e conoscenza. Politano è un asset del club, se c’è una possibilità cercheremo di accontentare il ragazzo”.