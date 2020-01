Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: è fatta per Moses

Ultime Inter: Moses ad un passo. Come riportato da Sky Sport l’ufficialità non dovrebbe arrivare prima di domani mattina perché il calciatore prima di poter ufficializzare il passaggio in Italia deve attendere un documento dal Fenerbahce.

Intanto il calciatore oggi è arrivato a Milano per le visite mediche. Prima l’idoneità sportiva al Coni, poi gli esami all’Humanitas di Rozzano, successivamente il classe ’90 si è diretto ad Appiano Gentile per ulteriori test atletici. Ora l’ultima tappa prima di iniziare la sua avventura a tinte nerazzurre in prestito con diritto di riscatto.

Dopo aver superato anche quelle, le stesse alle quali Spinazzola non è stato sottoposto, Moses è arrivato nella sede dell’Inter per la firma sul contratto.

Ultime Inter: Eriksen in arrivo

Intanto i nerazzurri aspettano anche l’ok definitivo per Eriksen che sarebbe il terzo colpo dalla Premier dopo Young e Moses. Come riportato da Sky Sport, oggi era previsto un confronto tra l’agente di Eriksen e Tottenham. L’Inter è arrivata a offrire 13 milioni di euro più due di bonus, mentre Levy non è mai sceso sotto i 20 milioni.

In realtà potrebbe esserci la possibilità che possa farlo, ma la società nerazzurra probabilmente aumenterà ancora l’offerta. L’incontro di oggi servirà per venire ancora più incontro alle esigenze del Tottenham anche da parte del giocatore che potrebbe rinunciare a parte degli stipendi arretrati.