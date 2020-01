Calciomercato Inter, De Paul ancora nel mirino: si tratta per gennaio

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: sarà ancora assalto a De Paul

Calcio Mercato Inter De Paul | Il mercato di gennaio continua a proseguire spedito, e l’Inter dal canto suo si sta concentrando parecchio su dei possibili innesti a centrocampo. Eriksen è una pista caldissima, e continua ad esserlo anche quella che porterebbe a Rodrigo De Paul. Il giocatore argentino sta ritrovando la forma all’Udinese, e dopo le varie avance estive, ecco che i nerazzurri potrebbero tornare ora alla carica. Difficile convincere l’Udinese, ma con la giusta offerta l’affare potrebbe andare in porto.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’Inter pare abbia le intenzioni di riprovarci per gennaio, magari in concomitanza con l’operazione Eriksen. Una vera e propria impresa di mercato, con Marotta e Ausilio che in questi ultimi giorni stanno valutando la situazione.

Inter-De Paul: affare possibile, l’argentino incerto sul futuro

Il corteggiamento tra Inter e De Paul va avanti ormai da diversi mesi, e i nerazzurri vorrebbero scalfire il muro eretto dall’Udinese, intenzionato a trattenere il proprio gioiello almeno fino a fine stagione. Cosa non facile, anche perchè l’Inter vorrebbe provarci anche adesso, con l’argentino ancora incerto sul proprio futuro. Per lui potrebbe essere una grande occasione, e negli ultimi giorni non ha escluso una sua partenza. Ecco le sue parole.