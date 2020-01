Calciomercato Inter, incontro in corso per Chong: la trattativa

Continua il lavoro di Marotta, ad dell’Inter, anche in ottica futura: secondo quanto riferito da Sky Sport, è in corso un nuovo meeting con l’agente di Chong, esterno del Manchester United in scadenza di contratto, sul quale c’è anche la Juventus.

Calcio mercato Inter, meeting con l’agente di Chong

L’ennesimo Derby d’Italia fra Inter e Juventus si sta giocando per Tahith Chong, esterno dei Red Devils in scadenza di contratto con il club di Manchester. Per farla breve, potrebbe essere il prossimo colpo Pogba, vista la vantaggiosità dell’offerta (è libero di firmare con chi vuole, per poi trasferirsi a giugno) e sia per il rendimento a dir poco eccezionale di questa prima parte di stagione. Per lui 2 presenze in prima squadra in Premier League, soltanto pochi scampoli di partita, ma sono bastati a far capire che è già pronto per il grande calcio. In Premier League 2 invece, ha l’incredibile score di 5 gol e 4 assist in 5 presenze.

I dettagli della trattativa

La partita quindi si gioca tutta nel convincimento del giocatore e del suo entourage. Al momento l’Inter sembra in vantaggio, visto che siamo già al secondo passo in questa trattativa. Ccuriosamente il manager di Chong gestisce anche gli interessi di un altro profilo accostato all’Inter: stiamo parlando di Sofyane Amrabat, che sembra però sia diretto lontano da San Siro la prossima stagione.