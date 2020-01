Calciomercato Fiorentina: Boateng verso la cessione, Caprari l’alternativa

Calciomercato Fiorentina: Boateng verso la cessione

Mercato Fiorentina – Boateng | Kevin Prince Boateng è pronto già a salutare Firenze. L’attaccante non ha trovato continuità e il giusto spazio in questa stagione, sia sotto la gestione Montella che ora con Iachini. La dirigenza ha messo in lista di sbarco l’ex Sassuolo e Barcellona. Il suo impatto con la Fiorentina ha deluso tutti, ci si aspettava di più dopo lo scorso anno e ora è pronto ad andare via. Diverse squadre sul calciatore tra Italia e estero, ma la pista estera sembra sempre quella più probabile in queste ultime ore di mercato.

Mercato Fiorentina – C’è l’offerta per Caprari

Calciomercato Fiorentina – Caprari | I viola hanno chiuso per il ritorno in Italia di Patrick Cutrone, ma non hanno intenzione di fermarsi nel reparto offensivo. Infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, i viola avrebbero offerto quasi 10 milioni alla Sampdoria per l’acquisto di Caprari. E’ sfida con molti club di Serie A, ma pare che il sostituto di Boateng sia proprio Gianluca Caprari.

Oltre alla Fiorentina, su Caprari, ci sono il Genoa e il Sassuolo su tutte. La Samp non ha intenzione di vendere facilmente. All’assalto dell’attaccante blucerchiato, che continua a non essere uno dei titolari alla Samp, ci sono questi club di A, pronti a chiudere il colpo nelle ultime ore. La Fiorentina ci prova, ma un sostituto di Boateng arriverà quasi sicuramente.