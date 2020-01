Ultime Calcio Napoli, lite tra Mertens e Allan?

Notizie Calcio Napoli | Lo spogliatoio azzurro continua ad essere una polveriera. Come riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe stata una discussione vivace tra i senatori Allan e Dries Mertens.

Gli azzurri sono in grande difficoltà e la società così come i calciatori hanno deciso di andare in ritiro (poi terminato ieri sera) prima degli impegni contro Lazio e Juventus, ovvero le squadre più in forma della Serie A.

Al San Paolo, per due volte, il Napoli è chiamato al riscatto contro due big. 180 minuti per dimenticare tre mesi disastrosi, come mai nell’era De Laurentiis.

Intanto ieri in ritiro avrebbe scaldato gli animi una particolare una discussione tra Dries Mertens contro Allan.

Toni accesi e parole pesanti, ma senza andare oltre. Un confronto duro ma non aggressivo, che ha spaziato tra tutte le difficoltà del momento, la sfortuna, la condizione atletica e le assenze.

I due calciatori, veri e propri pilastri dell’era Sarri, vivono un’annata difficile. Il brasiliano non è apparso più lo stesso dopo le voci di un anno fa che lo accostavano al PSG. Il belga, invece, ha il contratto in scadenza e dopo un inizio di stagione scoppiettante il suo rendimento è calato.

Ultime Calcio Napoli: media da zona retrocessione

Una discussione forse indispensabile per smuovere la classifica e provare a rialzare una squadra in difficoltà, 3 punti in 5 partite sono una media da zona retrocessione, quella su cui il Napoli ha 9 punti di vantaggio. Ha perso in casa per 5 volte in stagione e sono 8 le sconfitte in assoluto, in 20 partite. Numeri horror per un Napoli che ha 23 punti in meno in classifica.