Ultime Napoli, Allan non convocato per il match di Coppa Italia: si alimentano le polemiche

Ultime Napoli – Allan non convocato contro per il match di Coppa Italia contro la Lazio. Non è stato inserito nella lista dei disponibili da parte di Gennaro Gattuso che, al margine della sfida persa contro la Fiorentina, aveva dichiarato un affaticamento muscolare da parte di Allan. Però ci sarebbe da sottolineare quanto successo e analizzare ulteriormente il problema legato al brasiliano. Nella settimana in cui si è molto parlato della possibile firma per il rinnovo del numero 5 azzurro, non è piaciuta ai tifosi la sua reazione alla sostituzione, contro la Fiorentina. A Gattuso neanche sarà piaciuta, nonostante ci abbia messo la faccia davanti alla stampa per “difendere” il proprio centrocampista.

News Napoli, caso Allan? Gattuso non lo convoca nel match clou della stagione

Potrebbe scoppiare un ulteriore ‘caso’, nella già complessa situazione burrascosa in casa azzurra. Allan, nell’ultimo appuntamento degli azzurri contro la Fiorentina, ha lasciato il campo correndo direttamente negli spogliatoi, non salutando neanche il suo tecnico. La non convocazione di quest’oggi da parte dello stesso allenatore, Gennaro Gattuso, fa riflettere sulla situazione legata al calciatore. Considerando anche la precaria condizione fisica, c’è da evidenziare di una possibile esclusione a seguito dell’atteggiamento del brasiliano in Napoli-Fiorentina. Successe sempre al giocatore brasiliano, di essere escluso in un match di Coppa Italia, lo scorso anno. Esattamente un anno fa, in questo periodo, si affrontavano il Milan di Gattuso e il Napoli di Ancelotti e quest’ultimo, preferì non convocare Allan per le voci di mercato che circolavano su di lui al Paris Saint-Germain. Club transalpino che, con la situazione attuale del Napoli, potrebbe tornare all’assalto.