Entra e segna: Andreas Cornelius è una vera e propria sentenza per le difese avversarie. Ieri sera lo ha fatto anche all’Allianz Stadium contro la Juventus, trovando il gol del momentaneo pareggio con un imperioso stacco di testa. Dei 7gol realizzari finora in stagione, Cornelius ne ha segnati 5 subentrando dalla panchina: tra questi una tripletta in 12 minuti contro il Genoa al Tardini. Ora che Inglese si è fermato nuovamente, il Parma e D’Aversa si affideranno a Cornelius per trovare i punti utili per la salvezza.

Parma, Inglese si ferma ancora: Cornelius si prende il posto da titolare

Contro la Juventus, Cornelius è subentrato ad Inglese che si è dovuto fermare per un problema ai flessori. Il suo gol ha dato garanzie a D’Aversa che, nonostante l’ennesima assenza forzata dell’attaccante proveniente dal Napoli, potrà contare sui colpi magistrali del gigante danese che sotto porta sembra essere un cecchino formidabile. Da valutare anche le sue condizioni fisiche che non sempre in questa stagione hanno garantito minutaggio al Parma che non potrebbe permettersi di perdere l’ennesimo attaccante, considerato anche l’infortunio di Gervinho.

Parma, quando torna Gervinho?

La lesione ai flessori della coscia destra, che non ha permesso a Gervinho di scendere in campo contro la Juventus, potrebbe non essere di facile risoluzione e l’ivoriano rischia di saltare anche il prossimo match, in programma domenica (ore 15) contro l’Udinese al Tardini.