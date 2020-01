Oroscopo di domani 21 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: le previsioni dei segni

Ariete. In questo martedì senti una grande forza grazie a questa Luna favorevole, ma allo stesso tempo anche una grande stanchezza. Devo ancora ripetermi, ma fra qualche settimana cambio registro, ti trovi ancora in una situazione di gran caos. Ci sono molti problemi e tensioni ed è probabile che tu sia in disaccordo per questioni di lavoro o personali. Spesso è il tuo carattere irruento a crear perplessità!

