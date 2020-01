Notizie Napoli, esonero per il tecnico della Primavera Baronio

Roberto Baronio non è più l’allenatore della formazione Primavera del Napoli: l’annuncio è stato dato oggi dalla società con un comunicato.

Ultime Napoli, esonero per Baronio

Rispetto all’anno scorso, quest’anno la squadra sta vivendo un momento più complicato: complica anche la partenza di elementi come Gianluca Gaetano, che l’anno scorso hanno trascinato la squadra, quest’anno per la formazione Primavera del Napoli è tutto più difficile. Attualmente gli azzurri sono ultimi in classifica con 9 punti, con una lunghezza sotto il Chievo e sotto di 5 con il Pescara.

Per provare quindi ad invertire la rotta, la società ha deciso di esonerare Baronio, ecco il comunicato: “La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale“.

Già scelto il sostituto di Baronio

In questo momento Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile azzurro, sta vagliando i nomi per sostituire Baronio: come comunicato da iamnaples.it, il candidato numero 1 in questo momento è Giuseppe Angelini, in passato allenatore degli Allievi Nazionali B della Juventus, della Primavera del Cesena, club con cui ha vinto il campionato di Serie D.