La Lazio ha inviato una lettera ai tifosi individuati dalle telecamere come autori del saluto romano, costato la chiusura della Curva Nord nella giornata successiva.

Ultime Lazio, Lotito multa i tifosi

Una lettera, all’interno della quale Lotito fa seguito alle minacce che aveva proferito dopo aver visto parte del suo stadio squalificato per il comportamento di alcuni tifosi biancocelesti. Così, detto fatto, i protagonisti di quella vicenda sono stati raggiunti da una lettera, nella quale si legge: “Dai filmati si capisce che lei si è reso protagonista dei comportamenti sanzionati, per cui è invitato a mettersi in contatto con la società per le modalità di risarcimento. Il danno sanzionabile è quantificato intorno ai 50.000 euro“.

Notizie Lazio, la rivalsa di Lotito

La cifra individuata non è altro che il mancato guadagno per le casse biancocelesti per aver subito la chiusura del settore l’evento successivo (la gara interna contro il Celtic Glasgow), mentre i filmati a cui si fanno riferimento sono quelli ufficiali dell’UEFA, attraverso i quali il club era stato sanzionato. La gara a cui si fa riferimento è quella dello scorso 3 ottobre 2019, persa dalla Lazio per 2-0 contro il Rennes. Ma non è finita qui: la Lazio ha anche provveduto a sospendere l’abbonamento di questi tifosi per le prossime tre gare della squadra di Inzaghi.