Notizie Lazio, infortunio Correa: ecco quando torna in campo

Ultime Lazio, Correa ancora ai box, ecco quando torna in vista del derby. Come riportato da cm.com, Correa a Napoli ci sarà, ma sarà solo comprimario.

Il calciatore argentino, che ha fatto coppia fissa con Immobile in questa prima metà di stagione, non scenderà in campo dal primo minuto contro la squadra di Gattuso in Coppa Italia: l’argentino si è rivisto sul terreno di gioco ieri e per questo a Formello regna un cauto ottimismo sulle sue condizioni fisiche.

Tuttavia il tecnico Simone Inzaghi vuole tenerselo stretto per il derby di domenica. Niente Napoli: andrà in panchina. La seconda punta non scenderà in campo. Dunque non ci sarà Correa in formazione contro il Napoli.

Ultime Lazio: Coppa Italia senza l’argentino, Inzaghi si concentra sul campionato

Inzaghi lo ha tenuto fuori anche contro la sua ex squadra la Samp sempre per precauzione. Troppo importante l’affaticamento subito, l’allenatore non vuole rischiare nulla ed aspettare il suo completo recupero. Per questo motivo il calciatore verrà preservato in vista del derby, match fondamentale per morale e classifica dei biancocelesti che ora, con una gara in meno, sono attaccati ad Inter e Juventus e potrebbero addirittura sognare lo scudetto.