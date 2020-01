Notizie Inter, infortunio Brozovic: le condizioni, c’è preoccupazione

Ultime Inter, si ferma Brozovic. Come riportato da LA Gazzetta dello Sport, l’Inter è uscita con le ossa rotta dalla gara del Via Del Mare. Lo sa benissimo Antonio Conte, che dopo il pareggio contro il Lecce, deve fare i conti con l’infortunio di Brozovic.

Il centrocampista croato, tornato a comporre la linea mediano con ai lati Barella e Sensi, è stato costretto a lasciare il campo nei minuti finali della partita per un problema alla caviglia. Oggi il calciatore dovrebbe sottoporsi a esami specifici. La speranza è che vengano escluse lesioni o fratture dopo lo scontro con Alessandro Deiola, che ha compromesso le condizioni del centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic. E’ stato sostituito per infortunio e questo sembra più grave del previsto.

Ci sono da valutare i tempi di recupero. In caso di lungo stop di Brozovic, le opportunità di mercato potrebbero diventare necessità.

Ultime Inter: si torna sul mercato?

In nerazzurri potrebbe tornare anche sul mercato per trovare un sostituto in quella posizione come confermato anche da Conte: “Non parlo di mercato, non voglio essere strumentalizzato, è la società che decide se fare qualcosa, se farlo a buon mercato, io tiro fuori il meglio dai miei ragazzi“.