Mercato Napoli: Cavani addio al PSG, ADL mette “mi piace”

Calciomercato Calcio Napoli: Cavani dice addio al Paris Saint Germain, e spunta il “mi piace galeotto” di Aurelio De Laurentiis.

Come riportato da Sky Sport Cavani vuole subito l’Atletico Madrid e anche Leonardo è uscito allo scoperto: “Ci ha chiesto di essere ceduto”.

Queste le parole del massimo dirigente del PSG in tema mercato a margine della vittoria con il Lorient in Coupe de France. Il ds dei transalpini ha affermato che l’ex Napoli ha chiesto la cessione. L’attaccante uruguaiano, in scadenza nel 2020, ha già un accordo con l’Atletico Madrid ma il club madrileno spinge per averlo subito.

“Abbiamo sempre detto le stesse cose su Cavani. Abbiamo sperato rimanesse, ma ora ci ha chiesto di partire. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto un’offerta dall’Atlético Madrid, ma non è congrua al valore del giocatore”. A gennaio Cavani non si muoverà, almeno così ha sentenziato Leonardo. L’Atletico lo sa, ma nei giorni scorsi ha voluto cementare l’accordo con l’uruguaiano volando a Parigi. Il Psg avrebbe bisogno di un sostituto all’altezza per affrontare il finale di stagione ma questa a campionato inoltrato è impresa troppo difficile. Per questa ragione, per liberarlo, il PSGn chiede un indennizzo nonostante il giocatore vada a scadenza.

Ultime Napoli: De Laurentiis sui social non passa inosservato

In mezzo a questa querelle di mercato, intanto, è spuntato il “mi piace” su twitter del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha lasciato spazio all’immaginazione. Il numero uno azzurro attraverso i social ha fatto sognare chi gli chiedeva di riportare l’attaccante al Napoli. Anche perchè gli azzurri ora cercano una punta.