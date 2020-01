Mercato Inter: Vecino verso lo United, in entrata non solo Eriksen

Ultime Inter: per Vecino spunta anche il Manchester United. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà questa la settimana del colpo Eriksen per l’Inter. L’agente del centrocampista danese è a Londra per definire la trattativa con il Tottenham.

Il club milanese ha offerto 15 milioni di euro contro i 20 richiesti dal club inglese, un ruolo fondamentale lo avranno i bonus.

Intanto, su Vecino, oltre a Siviglia e Tottenham, la novità delle ultime ore è l’interesse del Manchester United. Con l’uruguaiano via per il club nerazzurro sarebbe possibile una soluzione last minute a centrocampo: complicato pensare ancora a Vidal del Barcellona.

Ultime Inter: affondo per Eriksen

Intanto per Erisken, se l’opera di Schoots non avrà successo, ci sarà un contatto diretto tra l’ad Marotta e il numero uno del Tottenham, Daniel Levy. I due si conoscono e l’esperto dirigente interista proverà con una telefonata a far pesare il rapporto che ha con Levy. Con il danese l’accordo c’è già, sia per adesso sia per l’estate (almeno quello di massima). E Marotta proverà a far leva su questo per scardinare la resistenza degli Spurs magari mettendo sul piatto un altro paio di milioni di bonus in più, ma non è escluso che, come Giroud, anche Christian decida di rinunciare ad una mensilità.