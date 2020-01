Mercato Atalanta, Gosens annuncia Czyborra: “Può fare bene qui”

Ormai è fatta, anche se l’ufficialità non è arrivata. Lennart Czyborra sta per diventare un giocatore dell’Atalanta, come confermato da Robin Gosens in diretta a Sky.

Calcio mercato Atalanta, Gosens dà il benvenuto a Czyborra

A pochi minuti dal fischio iniziale di Atalanta-SPAL, Robin Gosens ha quasi annunciato il prossimo acquisto degli orobici: “Cyzborra? Lo conosco, ho parlato con qualcuno dell’Heracles, può fare bene qui a Bergamo“.

Poi un commento sul match di questa sera: “Siamo in emergenza, ma queste cose possono succedere. I gol? Sta andando bene in questo momento, i complimenti fanno piacere, sono sorpreso ma è frutto anche del lavoro“.

Un rendimento spettacolare quello avuto finora dall’esterno tedesco, che segna quasi come un attaccante: per lui 6 gol e 4 assist in 16 partite.

Ultime Atalanta, i dettagli dell’affare Czyborra

Particolarmente gradito a Giovanni Sartori, per molti aspetti Czyborra è l’erede di Gosens, vista la nazionalità ed il club in cui milita attualmente (ma ancora per poco), l’Heracles. Classe ’99, parliamo di un tedesco che quest’anno ha collezionato 21 presenze, 2 gol e 4 assist.

Mancino naturale, nativo di Berlino, per lui i bergamaschi hanno sborsato circa 4 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo. In carriera l’esterno teutonico ha giocato nelle giovanili di Hertha, Union Berlino, Energie Cottbus e Schalke 04 e attualmente fa parte della Germania Under 20.

IN AGGIORNAMENTO