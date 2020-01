Tweet on Twitter

Sono tremende le immagini che arrivano dall’Inghilterra circa l’incidente in cui è rimasto coinvolto Sergio Romero, portiere del Manchester United ed ex Sampdoria, che si è scontrato contro i guard rail.

Manchester United, Romero finisce contro i guard rail: le sue condizioni

Sergio Romero, ex conoscenza della Serie A, all’esterno del Centro Sportivo del Manchester United è finito con la sua Lamborghini contro i guard rail. Le condizioni dell’auto e le prime immagini lasciano pensare al peggio ma per fortuna l’ex portiere della Samdporia è rimasto illeso. L’auto, dal valore di 170 mila sterline circa, si è distrutta.

Romero: incidente e allenamento

Sergio Romero, sceso in campo nove volte in questa stagione, è riuscito addirittura ad allenarsi poi insieme al resto della squadra, all’indomani della sconfitta di Liverpool e nella prima seduta di preparazione alla sfida infrasettimanale, in programma contro il Burnley. Lo riporta il Mirror.

Dopo la prima stagione da titolare agli ordini di Louis Van Gaal (2015/16), Romero è stato rilegato al ruolo di riserva di David De Gea. Da quel momento è stato scelto sempre come portiere di Coppa tanto che è riuscito a vincere, da protagonista, l’Europa League nel 2017. Non molto fortunata, dunque, la sua vita in campo e dopo il tremendo incidente, nemmeno quella fuori dal terreno di gioco può dirsi ventura.