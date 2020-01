Liga, il Barcellona batte il Granada e riaggancia il Real Madrid

Liga, Barcellona-Granada la decide Messi

Liga Barcellona-Granada | Il Barcellona risponde al Real Madrid e parte con una vittoria l’avventura in panchina di Setien. I blaugrana hanno superato di misura (1-0) il Granada nell’incontro valido per la 20/a giornata di Liga. Decisiva la rete di Messi al 76′. Ospiti in dieci dal 69′ per l’espulsione di Sanchez. Il successo permette al Barça di salire a 43 punti e di riagganciare al comando il Real Madrid.

Travolti gli avversari dell’Atalanta

Il Maiorca supera nettamente il Valencia per 4-1 nell’anticipo della 20/a giornata della Liga. Padroni di casa a segno con Raillo al 7′, poi doppietta dell’ex Crotone Budimir al 22′ e al 41′. Nella ripresa, Valencia in dieci per l’espulsione di Parej al 51′. Il Maiorca firma il poker con Junior al 79′. Nel finale Torres al’82’ segna il gol della bandiera per i prossimi avversari dell’Atalanta in Champions League. In classifica, il Maiorca prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione mentre il Valencia scivola fuori dalla zona Europa.

I risultati della domenica secondo quanto raccolta da Sky Sport

BARCELLONA-GRANADA 1-0 76′ Messi

MALLORCA-VALENCIA 4-1 7′ Raillo (M), 22′ e 41′ Budimir (M), 79′ Dani Rodriguez (M), 82′ Ferran Torres (V)

BETIS SIVIGLIA-REAL SOCIEDAD 3-0 27′ Iglesias, 44′ Joaquin, 90’+5 Canales

VILLARREAL-ESPANYOL 1-2 5′ David Lopez (E), 47′ de Tomas (E), 62′ rig. Santi Cazorla (V)

ATHLETIC BILBAO-CELTA VIGO 1-1 56′ Rafinha (C), 76′ rig. Raul Garcia (A)