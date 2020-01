Napoli Lazio Coppa Italia, Inzaghi: “Luis Alberto out, non sarà convocato”

Inzaghi in conferenza stampa di Napoli-Lazio Coppa Italia

Ultime notizie Lazio – Napoli Lazio Coppa Italia. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani che si giocherà al San Paolo. L’allenatore dei biancocelesti a sorpresa ha rivelato che Luis Alberto non sarà convocato per il match contro il Napoli, il calciatore dovrebbe essere disponibile per il derby con la Roma di domenica prossima.

Napoli Lazio Coppa Italia, le parole di Simone Inzaghi

“Il Napoli ha problemi in campionato, ma sappiamo bene che avversario ci troveremo di fronte domani. Loro sono una grande squadra reduce da due ottime stagioni. Per noi la Coppa Italia rappresenta molto, andremo a Napoli per passare il turno. Sarà una partita decisa da episodi come tutti i big match.

Devo valutare il recupero di alcuni miei ragazzi, siamo reduci da una gara dispendiosa. Per domani non convocherò Lukaku, Marusic e Luis Alberto. Gli altri sono tutti a disposizione per Napoli. Valuterò in queste ore nel miglior modo possibile i calciatori che sono stati impiegati nella partita di sabato contro la Sampdoria. In pochi giorni ci troveremo a sfidare sia il Napoli che la Roma, ora dobbiamo restare concentrati e preparare al meglio la prima partita, quella con il Napoli. In pali ci ci sono le semifinali di Coppa Italia, vogliamo arrivar fino in fondo”.