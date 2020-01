Gasperini dopo Atalanta-SPAL: “Passivi in difesa, si prospetta un campionato difficile”

Gasperini dopo Atalanta-SPAL

Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni Sky dopo la sconfitta contro la SPAL. Inutile la rete di tacco di Ilicic, la squadra di Semplici infatti rimonta con i gol di Petagna e Valoti. Queste le parole del tecnico della Dea:

“La SPAL è una buona squadra, ci aspettavamo così questa gara. In queste condizioni si da sempre qualcosa in più per risalire la classifica. Oggi avevamo un po di difficoltà, abbiamo dovuto sopperire a De Roon sulla fascia. In attacco abbiamo avuto tanti spazi, in fase difensiva c’è stata qualche difficoltà in più. Abbiamo pagato, qualche giocatore non era al meglio. Siamo stati passivi in difesa, abbiamo recuperato pochi palloni. Il girone di ritorno inizierà con difficoltà, tutte le squadre daranno il massimo. Bisogna essere pronti a riscattarsi, sarà un campionato difficile. Mercato? Non lo so, penso a recuperare al meglio qualche giocatore. Vedremo a fine gennaio, non so fino a che punto possa essere interessante”.