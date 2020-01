Non sarà in campo a breve Franck Ribery: ad annunciarlo è Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, che dopo la vittoria contro il Napoli al San Paolo ha parlato a Radio 1 della rosa a disposizione.

Fiorentina, Iachini annuncia i tempi di recupero di Ribery

Intervistato da Radio 1, Beppe Iachini ha parlato della situazione legata al recupero dell’attaccante francese:

“Ribery sta lavorando con i fisioterapisti per recuperare dal brutto infortunio. Lo sta facendo bene ed è sempre presente. E’ molto importante per la squadra e per l’ambiente. Non posso dire di preciso quando sarà in campo ma penso ci vorranno ancora 45 giorni affinché possa scendere in campo”.

Iachini tra il mercato in entrata e la soddisfazione per la rosa