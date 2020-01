Calciomercato Torino: Iago Falque offerto anche a Genoa ed Hellas Verona

Calciomercato Torino: Iago Falque pronto a partire

Ultime Torino, Iago Falque offerto a tutti. Come riportato da Tuttosport, i granata stanno provando a liberarsi dell’attaccane spagnolo. Il calciatore è stato offerto a diversi club dopo i tentennamenti sul passaggio a Ferrara.

Su di lui ci sono Genoa, Hellas Verona, SPAL ma anche Villareal ed Espanyol, e addirittura Al Nasr, squadra di Dubai.

Intanto, per chiarirsi le idee e riflettere sul da farsi, lo spagnolo ieri ha scelto la neve.

Come riportato da Tuttosport, la scelta del tecnico di non coinvolgerlo nella partita di sabato, unita alle parole spese alla vigilia di Sassuolo-Torino («E’ una risorsa per noi. Adesso è importante che torni, poi vedremo», disse Mazzarri), sembra dare qualche indizio sul futuro del calciatore, a cui le pretendenti non mancano di certo. La posizione di Iago, in questo senso, è piuttosto chiara: a meno di offerte clamorose, sia dal punto di visto economico che di qualità del progetto, la sua intenzione è quella di restare.

Ultime Torino: le opzioni per la cessione

Il rapporto con la città è ottimo, così come con i compagni di squadra ed i tifosi. La società intanto continua ad offrirlo in prestito secco, senza alcun diritto od obbligo di riscatto (anche alla Roma, negli ultimi giorni). In caso di cessione a titolo definitivo, invece, il suo prezzo è fissato ad 8 milioni.