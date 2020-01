Calciomercato Roma, Shaqiri snobba i giallorossi: la risposta dello svizzero

Calciomercato Roma: arriva la decisione di Shaqiri sul proprio futuro

Calcio Mercato Roma Shaqiri | Continuano le operazioni di mercato della Roma, con il ds Petrachi che negli ultimi giorni si sta impegnando nel cercare una soluzione per quanto riguarda la corsia offensiva di destra. L’infortunio di Zaniolo è stata una bruttissima tegola per il club capitolino, e pertanto potrebbe esserci il bisogno di prendere un’altra ala, magari di piede sinistro in grado di dare un guizzo in più alla manovra. Mentre si continua a trattare per Politano, ecco che si è pensato anche al nome di Shaqiri, attaccante in forza al Liverpool e considerato gregario da Jurgen Klopp.

Lo svizzero è felice in Premier League, e l’idea di lasciare la sua attuale squadra non lo attira per niente. Ecco infatti che da poche ore pare sia arrivata una risposta alle avance giallorosse: stando a quanto riportato da Liverpool Echo, il giocatore vorrebbe continuare la sua avventura in Inghilterra, giocandosi le sue carte sotto la guida di Klopp. La Roma dovrà cambiare obiettivo.

News Roma: sfumato Shaqiri, Politano arriva?

Shaqiri era sicuramente un nome piuttosto suggestivo per la Roma, la quale però adesso dovrà concentrarsi in tutto e per tutto su Politano, vero obiettivo principale. Il giocatore nerazzurro è stato coinvolto in una trattativa abbastanza rocambolesca, e adesso i contatti si stanno di nuovo intensificando. Questa la situazione attuale.