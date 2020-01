Calciomercato Napoli: spunta Piatek se parte Llorente

Notizie Napoli, Piatek potrebbe arrivare. Nonostante i suoi numero dicano il contrario, Arek Milik continua a non convincere a pieno gli azzurri. L’attaccante polacco, infatti, è spesso assente in alcune fasi della partita. Per questa ragione, probabilmente, gli azzurri cercano anche un rinforzo in attacco dove già in estate Carlo Ancelotti aveva chiesto un bomber meno di manovra e più da area di rigore.

Come riportato da Rai Sport, durante l’inconro di mercato tra Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso, il mister ha chiesto una prima punta ed avrebbe fatto il nome di Andrea Petagna, ma difficilmente la SPAL lo lascerà partire prima dell’estate. Piace anche Patrik Schick del Lipsia come possibile rinforzo in avanti.

Il ds pensa sempre a Kevin Lasagna dell’Udinese, che Giuntoli conosce molto bene. Apprezzato pure Francesco Caputo del Sassuolo. Prima dell’arrivo di un centravanti, però, sarà necessario dismettere Fernando Llorente: per ora niente di concreto con il Tottenham, il Napoli dopo averlo preso a zero studia una sistemazione. Se parte lo spagnolo, potrebbe arrivare un tentativo in extremis per Krzysztof Piątek del Milan.

Ultime Napoli: arriva anche un esterno?

In avanti, poi, potrebbe arrivare anche un esterno. Resta un obiettivo Matteo Politano che tuttavia vorrebbe giocare in una sola squadra: la Roma. L’esterno offensivo di proprietà dell’Inter sta rifiutando ogni altra possibile destinazione, compreso il Napoli.