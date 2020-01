Calciomercato Napoli, Amir Rrahmani è ufficiale: cifre e dettagli

Amir Rrahmani è un giocatore del Napoli: confermate le ultime news a proposito dei dettagli della trattativa, a cominciare dal fatto che il difensore resterà al Verona fino a giugno.

Calcio mercato Napoli, Rrahmani è ufficiale

Dopo aver svolto le visite mediche la settimana scorsa, il centrale ha poi firmato con il club di De Laurentiis. Ecco il comunicato del club azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giungo 2020“. Il kosovaro quindi è a tutti gli effetti un calciatore azzurro, girato in prestito al club veneto fino a fine stagione. Operazione conclusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo al prezzo di 14 milioni di euro. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 1,8 milioni all’anno. Fino a questo momento è stato praticamente inamovibile per Juric, visto che è sceso in campo per 19 volte in Serie A, per un totale di 1699 minuti.

Ultime Napoli, stop agli acquisti?

Il centrale del Verona è il terzo acquisto di questa sessione e potrebbe restare l’ultimo. Sono state colmate le lacune più impellenti, adesso si ragiona o per schemi futuri (affare Amrabat) o per ricambi in caso di cessioni. Se e solo se partisse Ghoulam potrebbe arrivare un terzino, soltanto in caso di un addio in attacco, allora il Napoli realizzerebbe la clamorosa trattativa col Milan di cui si è parlato nelle ultime ore.