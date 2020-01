Calciomercato Milan: incontro Suso-dirigenza | E’ in corso in queste ore un confronto diretto tra la dirigenza del Milan e Suso. Il calciatore spagnolo è ormai ai margini del club rossonero e vuole chiarire la sua situazione all’interno della rosa: potrebbe addirittura chiedere la cessione.

Suso incontra la dirigenza del Milan: aria di addio?

Pochi minuti fa Suso ha fatto il suo ingresso a Casa Milan per discutere con i vertici della società del suo scarso impiego e rendimento in questa stagione. Dopo il periodo iniziale particolarmente difficile, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e il susseguente cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-4-2), Suso è stato messo ai margini della rosa e non è contento di tale situazione. Il Milan potrebbe metterlo sul mercato per fare cassa e puntare su altri calciatori.

Suso tra la Spagna e la Roma

L’addio del fantasista spagnolo non è così complicato e lontano quanto sembra. Anzi. I tifosi rossoneri hanno praticamente rotto con il numero 8 e preferirebbero vedere al suo posto un calciatore dalle caratteristiche diverse. Sull’ex Genoa e Liverpool c’è l’interesse di alcuni club. In Italia è vigile la Roma di Paulo Fonseca ma la richiesta dei rossoneri, di uno scambio con Cengiz Under, pare non soddisfare il club capitolino. Suso, però, ha mercato anche all’estero. In patria piace a Valencia e Siviglia ma ancora non c’è stata una vera e propia offerta da parte dei suddetti club. Suso ora è a Casa Milan: a breve potrebbe decidersi il suo futuro e cambiare il calciomercato dei rossoneri.