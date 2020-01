Calciomercato Milan e Roma, Suso-Under: affare possibile, le ultime

Calciomercato Milan e Roma: tutto quel che c’è da sapere sull’idea di scambio tra Suso e Under

Calciomercato Milan e Roma, Suso e Under | Importanti aggiornamenti per il calciomercato, direttamente dai colleghi di Sky Sport, con il Milan concentrato sulla questione legata a Suso. L’esterno spagnolo tratta in prima persona il suo futuro, senza affidarsi ad un agente. Oggi è stato in sede, per colloqui importanti sul suo futuro, con Boban e Maldini. La pista più concreta porta alla Roma, anche se non ci sarebbe ancora l’intesa tra i due club. Sullo sfondo resta comunque la permanenza a Milano, ma Suso ha voglia di tornare protagonista.

Nelle ultime, è stato messo ai margini delle scelte da parte di Stefano Pioli ed è per questo che si potrebbe andare dritti verso lo scambio con Under. Intanto i rossoneri cercano di capire quanto la Roma sia intenzionata ad andare verso la chiusura dell’affare. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di entrambi.