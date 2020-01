Calciomercato Milan: Piatek via, andrà in Premier League

Calciomercato Milan: Piatek in Premier League

Ultime calcio Milan: la rivoluzione nel club rossonero continua. Via anche Piatek. Sono diversi i club in Premier League a seguire l’attaccante polacco. Sul calciatore ci sono West Ham, Tottenham e Newcastle su tutte. Gli agenti di Piatek hanno sondato il mercato della Premier, con il costo del cartellino fissato a 35 milioni di euro.

Krzysztof Piatek al Milan è ormai ai titoli di coda. Difficile che resti in Serie A. Il calciatore non è entrato nemmeno in Milan-Udinese, Rebic e Leao con Ibra ancora una volta preferiti al calciatore. Il numero 9 rossonero vuole ritrovare minutaggio in vista degli Europei 2020 di giugno e non ha intenzione di perdere il posto da titolare guadagnato lo scorso anno. Come riportato dal Daily Super Express, il calciatore si è sentito trascurato e fonti vicine al giocatore hanno confermato in Polonia che l’entourage di Piatek sta trattando con diversi club inglesi per il suo trasferimento nei prossimi 10 giorni di mercato.

Ultime Milan: Piatek resta più che un’idea per la Premier

Krzysztof Piatek quasi sicuramente lascerà il Milan. La volontà della società e del calciatore ormai è chiara. Dopo soltanto un anno le strade sono pronte a separarsi. Il pistolero della Serie A, che l’anno scorso ha incantato con la maglia del Genoa prima e del Milan poi, andrà in Premier League. L’interesse delle big è stato palesato, Newcastle e West Ham hanno già presentato le prime offerte, ma con l’infortunio di Kane il calciatore potrebbe aspettare il Tottenham che ha già chiesto informazioni.