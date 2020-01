Calciomercato Milan, Piatek ancora nel mirino del Barcellona

Calciomercato Milan: il Barcellona ritorna su Piatek

Calcio Mercato Milan Piatek | Il mercato di gennaio continua ad andare avanti, e con lui i vari sondaggi da parte dei top club, intenzionati a rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Anche all’estero le operazioni si fanno importanti ed intensificate, ed occhio soprattutto al Barcellona, che pare che negli ultimi giorni si sia messa di nuovo alla ricerca di un attaccante. Le condizioni un po malconce di Suarez hanno fatto preoccupare i blaugrana, i quali hanno diversi obiettivi per il proprio reparto offensivo: Dani Olmo piace, così come si gradirebbe il ritorno di Pedro, senza però escludere il grande colpo Piatek.

Ebbene si, perchè il polacco sembra essere ritornato di moda dalle parti della Catalunya. Il Milan attualmente vuole tenersi stretto il suo giocatore, ma ovviamente sarà da vedere se da qui a breve arriveranno o meno delle offerte concrete. Quello che è certo è che il Barcellona non mollerà l’ex Genoa, e magari potrà provarci anche in estate. Questo quanto riportato da Mundo Deportivo.

Piatek: tra Italia, Spagna ed Inghilterra

Il futuro di Piatek oggi è alquanto incerto, soprattutto per via delle varie avance dai vari campionati. La permanenza in Italia è un’opzione fattibile, così come il passaggio al Barcellona, ma ad oggi tutte le strade portano alla Premier League. Ecco dove può andare.