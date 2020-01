Calciomercato Juventus, Tonali obiettivo principale: pronta l’accelerata

Calciomercato Juventus: Paratici prepara lo sprint per Tonali

Calcio Mercato Juventus Tonali | Grandi movimenti in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda le operazioni in entrata. I protagonisti? I giovani, come detta il modus operandi bianconero. Paratici continua a sondare i talenti sparsi per l’Europa, e nelle ultime settimane si sta concentrando su un giocatore in particolare: parliamo di Tonali, entrato già da tempo nel mirino della Vecchia Signora. Il centrocampista del Brescia è stato protagonista di una grande stagione fin qui, che lo ha reso uno dei profili più interessanti sia in Italia che all’estero.

Le sue movenze alla Pirlo sono musica per le orecchie della Juventus, che adesso proverà in tutto e per tutto l’accelerata decisiva. Ovviamente la trattativa è molto complicata, anche perchè non sarà affatto facile andare a convincere il patron delle Rondinelle, Cellino. Quest’ultimo vuole trattenere a tutti i costi Tonali a gennaio, ma potrebbe vacillare se dovesse vedere un’offerta da almeno 50 milioni di euro. Questa la notizia riportata da goal.com.

Tonali-Juventus: offerta in arrivo?

Tonali è un obiettivo concreto per la Juventus, ed è possibile che da qui a poco possa arrivare un’offerta importante al Brescia. Negli scorsi giorni si era parlato anche di cifre, ecco la situazione riportata dalla nostra redazione.