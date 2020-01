Calciomercato Juventus: scambio Rakitic-Bernardeschi, si tratta sul conguaglio blaugrana

Calciomercato Juventus: nuovi contatti per lo scambio Rakitic-Bernardeschi

Calcio Mercato Juventus Rakitic Bernardeschi | La Juventus pensa ad una possibile partenza di Bernardeschi, e nelle ultime ore si è aperta un’ipotesi parecchio suggestiva. Si parla infatti di uno scambio con il Barcellona, che vedrebbe l’arrivo a Torino di Rakitic. Uno scambio vero e proprio, con i blaugrana che però dovrebbero offrire un giusto conguaglio ai bianconeri.

Un accordo sulle cifre non è stato ancora trovato, anche perchè la prima offerta del club spagnolo non è stata valutata soddisfacente, così come riportato da Sky Sport. La pista è comunque caldissima, con un Paratici che non ha ne confermato, ne smentito. Queste le sue parole.