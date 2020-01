Calciomercato Juventus: Rabiot e Bernerdeschi, ieri Tottenham in tribuna

Calciomercato Juventus: Rabiot e Bernerdeschi possono partire?

UltimeJuventus, Rabiot e Bernardeschi seguitissimi. Alcuni osservatori del Tottenham erano presenti ieri sulle tribune dello Juventus Stadium per seguire da vicino la prova di alcuni calciatori bianconeri. Come riportato da Juvelive.it, in particolare, la dirigenza inglese segue due calciatori utilizzati spesso da Sarri ma che non stanno entusiasmando in questo inizio di stagione.

Nonostante le parole di ieri di Paratici, Federico Bernardeschi sta faticando molto in questa stagione. L’ex Fiorentina, tuttavia, non finirà in Liga al Barcellona. Discorso analogo per Rabiot, arrivato in estate a parametro zero.

Ultime Juventus: la presenza non è passata inosservata

Il mercato è aperto ed il campionato non si ferma. José Mourinho stravede da tempo per i due calciatori e sarebbe anche pronto a fare un’offerta importante alla società di Corso Galileo Ferraris pur di portarli con sé in Premier League. Non sarà, però, semplice strapparli alla Juve che in loro vede il presente ed il futuro del centrocampo bianconero.

Il talento, la giovane età e soprattutto la duttilità tecnico-tattica di entrambi, potrebbe essere in grado di fare la differenza nonostante un inizio di stagione complicato per tutti e due come confermato dallo stesso ds bianconero prima della partita a Sky.