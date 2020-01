La Juventus è molto attiva sul calciomercato, sia attuale che futuro, per regalare a Maurizio Sarri e alla tifoseria bianconera i colpi giusti per competere per i vari obiettivi stagionali. Dopo aver concluso l’affare Dejan Kulusevski, che arriverà a Torino solo in estate, si pensa già al futuro e il sogno resta il ritorno di Paul Pogba, in scadenza nel 2021 con il Manchester United.

Calciomercato Juventus, Dybala sogna il ritorno di Pogba

Intercettato dai microfoni di OTRO, Paulo Dybala, ha parlato del possibile ritorno del “polpo” Paul:

“Abbiamo un ottimo rapporto e ricordo molto bene che quando era qui cercavamo ogni settimana un nuovo modo di esultare per i nostri gol. Per fortuna ne abbiamo segnati tanti e ogni settimana cambiavamo modo di festeggiare. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo.”

Juve, torna Pogba? C’è da battere la concorrenza del Real Madrid

Che la Juventus stia cercando ad ogni modo di far tornare Paul Pogba non è un mistero, così come non è un mistero l’interesse di Zinedine Zidane e del suo Real Madrid per il talentuoso centrocampista francese. I galacticos sono sempre molto vigili sul mercato e si stanno già muovendo anche per delle evenutali alternative. Van de Beek è il primo nome in cima alla lista dei desideri. Ciò favorirebbe la Juventus che con un’offerta da circa 100 milioni di euro (valore simile alla cessione di Pogba proprio al Mancheser United) potrebbe riabbracciare Paul.