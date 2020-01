Calciomercato: Juventus e Inter su Emerson Palmieri. L’agente vuota il sacco

Calciomercato Juventus e Inter – parla l’agente di Emerson Palmieri | E’ stato accostato nuovamente ai club italiani, l’esterno ex Roma e attuale giocatore del Chelsea, Emerson Palmieri. L’italo brasiliano resta un pupillo dei due tecnici italiani che si stanno dando battaglia in Serie A, Sarri e Conte. Gli allenatori tornati in Italia dopo l’esperienza proprio nel club di appartenenza dell’esterno della Nazionale azzurra, vorrebbero ritrovare nel proprio organico lo stesso calciatore. Emerson, infatti, ha ricoperto prima con Conte e poi con Sarri, un ruolo importante nelle gerarchie degli allenatori. Ai blues, in punta di piedi, è riuscito ad addossarsi piano piano il ruolo da calciatore di tutta fascia. Con l’attuale allenatore ha giocato qualche volta sì e qualche altra meno, ed è per questo che Inter e Juventus vorrebbero convincerlo al ritorno in Serie A.