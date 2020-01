Calciomercato Juventus, Emre Can all’Everton: Ancelotti fa sul serio

Calciomercato Juventus, Ancelotti pesca in Italia: vuole piazzare il colpo Emre Can

Calciomercato Juventus – Emre Can | Novità importanti legate al calciomercato in uscita della Juventus. Carlo Ancelotti aveva tentato l’assalto per Adrien Rabiot, suo pallino sin da quando allenava il Napoli in Italia, ma non smette di guardare in casa Juve. L’ultimo nome porta ad Emre Can che, al contrario del francese, è in uscita dal club piemontese. Il centrocampista tedesco potrebbe tornare in Premier League e sempre a Liverpool, questa volta dai rivali dei Reds, sponda Everton.

News Juventus, Emre Can in uscita: Ancelotti pronto ad avanzare l’offerta

L’Everton fa sul serio, approfittando del poco utilizzo di Maurizio Sarri, per Emre Can. Il tecnico bianconero non vede spazio per il tedesco alla Juventus ed è per questo che ben presto, il centrocampista ex Liverpool, potrebbe dire addio al club. Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.com, Carlo Ancelotti vorrebbe piazzare il suo primo importante colpo all’Everton.

Offerta da parte del club inglese, pronto a piazzare una cifra importante che toccherà i 35 milioni, per il cartellino di Emre Can. Il centrocampista riflette sul suo futuro, perché tra le sue intenzioni ci sarebbe sia il voler giocare ancora una volta la Champions League – dopo l’esclusione dalla lista di inizio anno – sia riprendersi il posto in Germania. A fine stagione arriverà l’Europeo e il centrocampista non ne vuole sapere di essere tagliato fuori dalla lista dei convocati. Per essere protagonista ad Euro 2020, dovrà però ritrovare spazio. All’Everton, avrebbe un ruolo da protagonista.