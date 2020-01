Calciomercato Inter: Politano via per arrivare a Giroud, c’è sempre la Roma

Calciomercato Inter: Politano resta in uscita

Notizie Inter Politano Roma | Inter, botta e risposta tra Marotta e Petrachi prima delle gare di ieri. I due dirigenti rispettivamente di Inter e Roma, sono tornati sulla vicenda Politano-Spinazzola provando a spiegare come sono andare le cose.

All’Inter – che non ha per nulla gradito le parole di Petrachi – resta un doppio problema, piazzare Politano in tempi brevi per evitare il rischio di perdere Giroud che non può essere tenuto a lungo in attesa.

Come riportato da Tuttisport, nel calcio gli affari spesso riescono ad appianare distanze che sembrano incolmabili. Per questa ragione a riportare il sereno potrebbe essere il passaggio di Politano alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Ipotesi che ha trovato il favore di Petrachi «Certamente Politano era un giocatore che a noi serviva. Se l’Inter vorrà prestarlo alla Roma per consentirgli di fare questi sei mesi e giocare, noi siamo pronti ad ascoltarli e fare, evidentemente, il bene di questo ragazzo, che è un capitale dell’Inter, e che potrebbe diventare, se lo riscattiamo, un giocatore della Roma».

Ulitme Inter: si lavora su altri due colpi

Intanto, da oggi Marotta tornerà a lavorare su Eriksen e Moses. L’esterno, dopo l’accordo tra Inter e Chelsea, ha chiesto ufficialmente al Fenerbahçe di essere liberato, mentre Martin Schoots, procuratore del danese, domani incontrerà il Tottenham per alcune pendenze con gli inglesi, poi Marotta alzerà la posta e proverà a chiudere.