Calciomercato Inter: per Moses fissate le visite mediche. Domani l’arrivo in Italia

Calciomercato Inter, visite mediche fissate per Moses

Calciomercato Inter – Fissate le visite mediche di Moses | Aggiornamenti importanti legati al mercato dei nerazzurri. Il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio, aveva rivelato notizie molto intriganti sul fronte Moses. News che vi abbiamo riportato nelle scorse ore, l’accordo trovato con il Chelsea per il prestito del giocatore nigeriano. Victor Moses sarà il prossimo acquisto dell’Inter, che ha ufficialmente abbandonato la pista che porta a Spinazzola dopo le caotiche settimane vissute per lo scambio saltato con Politano.

Notizie Inter, Moses all’Inter: domani ci saranno le visite mediche per il pupillo di Conte

Ci siamo, Victor Moses sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore rientrerà dal prestito al Fenerbache e sarà nuovamente spedito con la stessa formula dai Blues, questa volta in Italia e in Serie A, all’Inter di Conte. Il tecnico pugliese ritrova un suo pupillo, calciatore che allenava ai tempi del Chelsea. Sarà il nuovo esterno dell’Inter, con le visite mediche programmate per la giornata di domani, stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com. Il nigeriano fu uno dei protagonisti dell’incredibile cavalcata di Antonio Conte in Premier League, club di Londra che trovò il titolo dopo una stagione straordinaria, terminata da primi in classifica. Sarà il rinforzo giusto in arrivo dal duo composto da Marotta e Ausilio, per riprovare a vincere il campionato, questa volta in nerazzurro.