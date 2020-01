Calciomercato Inter, colpo Moses. Lampard: “Sta andando altrove”

Mercato Inter: la strategia nerazzurra per il colpo Moses

Mercato Inter Moses | L’Inter è a lavoro in queste ore per chiudere l’ennesimo colpo dalla Premier League. Dopo l’arrivo ufficiale di Young è in arrivo un altro esterno per il centrocampo a cinque di Antonio Conte. Si tratta di Victor Moses, calciatore del Chelsea attualmente in prestito al Fenerbache. Le condizioni fisiche di Asamoah non sono ottime, e non rassicurano affatto i nerazzurri, dopo l’affare Spinazzola saltato l’Inter ha chiuso prima per Young e ora è pronto a chiudere per il secondo colpo di fascia. Ad annunciare in anticipo il suo trasferimento è stato l’allenatore del Chelsea Franck Lampard, per Moses ormai i club sono ai dettagli. Il Fenerbache aspettava prima di prendere un suo sostituto per poi liberarlo, sostituto che arriva sempre dalla Serie A: si tratta di Ricardo Rodriguez del Milan.

Moses-Inter: Lampard annuncia l’affare

L’esterno nigeriano sarà quasi sicuramente un calciatore dell’Inter in questa settimana. La conferma arriva nella conferenza stampa di Franck Lampard: “Sta tornando dal suo prestito per andare di nuovo altrove. I colloqui sono in corso per il suo passaggio. Giroud In questo momento è un nostro calciatore, non c’è altro da aggiungere”.

Moses sì, Giroud forse. L’Inter chiuderà per il calciatore nigeriano, poi negli ultimi giorni farà partire l’assalto a Eriksen e Giroud.