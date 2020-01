Calciomercato Inter, Giroud si complica: altra pretendente inglese

Calciomercato Inter: spunta una nuova squadra per Giroud

Calcio Mercato Inter Giroud | L’Inter è assolutamente scatenata in questa sessione di mercato, ed è ormai certo che la dirigenza nerazzurra andrà forte su altri obiettivi in questo mese di gennaio. La priorità per Conte è l’arrivo di un attaccante, anche perchè Lautaro e Lukaku le stanno giocando tutte, e non può andare avanti così per sempre. Si intensificano infatti i contatti per Giroud, senza dubbio l’obiettivo principale per il ruolo di centravanti. L’attaccante francese è in uscita dal Chelsea, ma la trattativa per portarlo in Italia non è affatto semplice.

Il motivo? L’agguerrita concorrenza sull’ex Arsenal e Montpellier. Parecchie squadre pensano all’investimento low cost, e a proposito di questo si registra l’arrivo di un’altra pretendente, ancora una volta dall’Inghilterra: l’Aston Villa, che stando a quanto riportato dal Daily Star, starebbe pensando al francese per risalire una brutta classifica.

Inter-Giroud: via allo sprint finale

Non sarà facile portare Giroud in Italia, ma l’Inter vuole a tutti i costi accelerare per l’attaccante. Le cose si stanno complicando sempre di più, e i nerazzurri dovranno portare avanti un vero e proprio rush finale se vogliono eludere il pressing delle altre pretendenti. L’interesse è fortissimo, e a confermarlo è stato lo stesso Marotta in alcune dichiarazioni degli scorsi giorni. Ecco le parole dell’ad nerazzurro.