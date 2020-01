Calciomercato Inter: maxi offerta per Chong, arriverà a costo zero

Mercato Inter: offerta per Chong, è sfida con i top club

Mercato Inter Chong | L’Inter continua a lavorare per Eriksen e Giroud, ma non solo. Un altro nome molto seguito in Premier League è quello di Tahith Chong. Il giovane talento classe 1999 è in scadenza il prossimo giugno con il Manchester United e potrebbe approdare in Serie A. Presentata l’offerta all’agente del calciatore, che la scorsa settimana ha incontrato proprio l’Inter nella sede del Club di Steven Zhang. L’agente è Mohamed Sinouh, lo stesso di Amrabat e Kumbulla, due calciatori molto seguiti dal club nerazzurro in vista della prossima stagione. Il calciatore dei Red Devils piace a molti club in Europa, tra cui molto anche a Napoli e Juventus in Italia. Marotta nelle ultime interviste ha dichiarato: “Poi si vedrà. Da qui all’estate le strategie possono cambiare, ma è bene essere pronti al colpo”.

Calciomercato Inter, assalto al calciatore del Manchester United

Intanto, il Manchester United sta tentando a tutti i costi di non perderlo a zero. Il club sta cercando di scambiarlo con Bruno Fernades dello Sporting Lisbona, che spinge per un trasferimento immediato in Premier League, ma Tahith Chong non sembra proprio volerne sapere.

L’Inter, infatti, sembra una delle squadre favore per Tahith Chong. L’incontro con l’agente Sinouh Mohamed c’è stato e pare ci sia anche l’offerta per tesserarlo dal 1 febbraio (con il calciatore che arriverebbe il prossimo giugno). Contratto da 5 anni da 2 milioni. Pronti anche 5 milioni di commissioni nell’affare con l’Inter.