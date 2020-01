Calciomercato Inter, Ausilio: “Offerta ufficiale ad Eriksen, accordo per Moses. Petrachi? Problemi suoi”

Calciomercato Inter: offerta presentata al Tottenham per Eriksen, accordo per Moses. Parola di Ausilio

Calciomercato Inter – Ausilio su Eriksen e Moses | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il direttore dell’Inter, Piero Ausilio. Il braccio destro di Giuseppe Marotta ha rivelato alcune cose importanti legate al calciomercato dei nerazzurri. Su tutti, i nomi di Eriksen e Moses, per cui il club di Milano viaggia dritto per metterli a disposizione del tecnico, Antonio Conte: “Per Christian Eriksen abbiamo presentato un’offerta importante al Tottenham, è un calciatore altrettanto importante e siamo in attesa di una risposta da parte loro. Per quanto riguarda Moses, invece, vi dico che stiamo facendo delle valutazioni in queste ore. E’ un profilo che ci interessa e abbiamo un principio di accordo con il Chelsea per ottenere il giocatore”.

Ultime Inter, Ausilio a Sky Sport: “Politano è un nostro patrimonio”

E’ tornato a parlare Piero Ausilio, ds dei nerazzurri, della situazione legata al caos tra Inter e Roma, per lo scambio saltato tra Spinazzola e Politano. Ha risposto alle parole del direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, senza troppi giri di parole: “Cortocircuito di cui parla il direttore della Roma? Sarà la persona più adatta a spiegarci cos’è un cortocircuito. All’Inter siamo tutti allineati, se si fa un’operazione è perché siamo tutti d’accordo, tutte le componenti del club, se Petrachi pensa altro, è un problema suo. Io parlo dell’Inter, non parlo della Roma”. Poi ancora più chiaro, su Politano: “Matteo è importante nel club, se dovesse presentarsi un’altra situazione lo accontenteremo, se dovesse uscire troveremo altro per la squadra”.