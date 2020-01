Calciomercato Genoa: colpo Eriksson, viste mediche in corso. Il calciatore torna in Serie A

Mercato Genoa – Colpo Eriksson a centrocampo. Arrivano le conferme dopo le voci circolate in questi giorni dalla Svezia, Sebastian Eriksson torna in Serie A. Visite mediche in corso per il centrocampista classe 1989 che arriva dal Goteborg. Sarà ufficializzato dal club rossoblù al termine delle visite mediche. Ancora un innesto a centrocampo per Davide Nicola per la lotta salvezza. Il giocatore ha già giocato nel campionato italiano, infatti, ha un passato di tre anni al Cagliari (dal 2011 al 2014). Il Genoa verserà nelle casse del club svedese circa 50 mila euro, cifra della clausola rescissoria, che gli permetterà di trasferirsi a titolo definitivo nel club di Preziosi. Nuova avventura per il calciatore, con il Genoa che continua l’importante campagna acquisti tra calciatori giovani ed esperti.

Ultime Genoa, arriva Eriksson. Marroccu su Quintero

Prima del match Genoa-Roma, a Sky Sport il direttore sportivo del Genoa Marroccu ha parlato di mercato in entrata del Genoa: “Abbiamo scelto nella nostra campagna acquisti giocatori che avessero la genoanità dentro di loro. Barreca e goldaniga avevano giocato poco, ora stanno ritrovano il loro momento di gloria, diciamo così, con il nuovo tecnico. Farei volentieri a meno delle contestazioni, ma sarà un piacere riportare il sereno, la palla passa a noi. Quintero? Sono cose che si vedranno più avanti, le nostre operazioni le abbiamo fatte con largo anticipo“.