Calciomercato Fiorentina, accordo Ambrabat: Napoli beffato?

Calciomercato Fiorentina, Amrabat è un obiettivo concreto: la situazione

Calciomercato Fiorentina – Amrabat | Sta trovando una stagione straordinaria il centrocampista dell’Hellas Verona, Sofyan Amrabat. L’ex Feyenoord piace molto al Napoli che, dopo il colpo piazzato con Rrahmani, vuole chiudere il secondo acquisto in vista di giugno, in arrivo dal club scaligero. Cristiano Giuntoli continua a lavorare per il suo approdo in azzurro, ma occhio alla possibile beffa: su di lui c’è l’interesse concreto della Fiorentina.

Ultime Fiorentina, i viola possono beffare il Napoli su Amrabat: cifre e dettagli dell’accordo

La Fiorentina continua a beffare il Napoli, dopo la vittoria ottenuta ieri al San Paolo che ha fatto sprofondare gli azzurri nella sua stessa crisi. Sky Sport in serata ha rivelato informazioni importanti legati al calciomercato e in particolar modo su Sofyan Amrabat. Il calciatore dell’Hellas Verona potrebbe dire addio a fine stagione e non per raggiungere quello che è il suo attuale compagno di squadra Rrahmani, al Napoli. Potrebbe dire addio, per dirigersi alla Fiorentina. Accordo economico trovato su una base di circa 30-35 milioni di euro. Importanti aggiornamenti arriveranno nella giornata di domani, con l’operazione che potrebbe accendersi in uno sprint finale.