Continua il mercato a lunga gittata: il Bologna si assicura il talento classe 2000 Emanuele Vignato, prelevandolo dal Chievo Verona e lasciandolo in prestito in Veneto fino al termine della stagione.

Calcio mercato Bologna, Vignato è ufficiale

Come già anticipato nei giorni scorsi, i rossoblu si aggiudicano uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Da quel siparietto con Totti, il giovane esterno non è mai uscito dai radar degli addetti ai lavori. In questa stagione in Serie B 17 presenze e 3 gol per lui. Il club più rapido è stato il Bologna, che l’ha comprato a titolo definitivo per lasciarlo comunque ultimare la stagione al Chievo. Ecco il comunicato ufficiale della società gialloblu: “Il Chievo Verona comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Bologna le prestazioni sportive dell’attaccante Emanuel Vignato. Vignato, nato a Negrar il 24/08/2000, resterà in prestito al club gialloblù fino al 30/06/2020“.

Ultime Bologna, gli altri movimenti

Dopo l’arrivo di Barrow, i felsinei completano un altro colpo importante in ottica futura. Non resta che puntellare la difesa: come riferito dal Corriere di Bologna, gli occhi di Bigon sono sul giovane Federico Bonini, attualmente alla Virtus Entella, classe 2001. Il progetto è di ingaggiarlo e lasciarlo a fare esperienza in Primavera.